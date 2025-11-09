Bu yıl ikincisi düzenlenen Sultanbeyli Memleket Günleri, büyük bir coşku ve yoğun katılımla başladı. Anadolu’nun dört bir yanından kültürlerin, geleneklerin ve yöresel lezzetlerin buluştuğu etkinliğin açılış töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Sultanbeyli, Türkiye’nin özeti. 81 ilden vatandaşımıza ev sahipliği yapan ilçemizde hem farklı kültürleri buluşturmak hem de geleneksel değerlerimizi daha yakından tanımak için bu günleri düzenliyoruz. 23 Kasım Pazar gününe kadar sürecek etkinliğimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz." dedi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen ‘2. Sultanbeyli Memleket Günleri’ başladı. Sultanbeyli Meydan Park’ta düzenlenen açılış törenine; Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"16 gün sürecek olan bu etkinlikte Sultanbeyli’deki tüm il derneklerimizin stantları var "

Programda konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli Memleket Günleri’nin büyük bir coşkuyla ve heyecanla başlamış olduğunu vurgulayarak, "İkincisini düzenlemiş olduğumuz Sultanbeyli Memleket Günleri bugün büyük bir coşkuyla, heyecanla başlamış oldu. 16 gün sürecek olan bu etkinlikte Sultanbeyli’deki tüm il derneklerimizin stantları var. Kendi memleketlerindeki o gelenek, görenekleri Sultanbeyli’ne yansıtmış olacaklar. Aynı zamanda her ilimizin, her bölgemizin, her yöremizin kendine özgün kültürel zenginlikleri var. Bu kültürel zenginlikleri şu anda Sultanbeyli’ne yansıtmış oluyorlar. Buradaki tüm derneklerimiz Anadolu’daki yaşam tarzlarını, oradaki hem yemek kültürlerini hem de gelenek-görenek kültürlerini buraya yansıtmış olacaklar. Geçen yıl gayet güzel geçti. İnşallah bu yıl da aynı coşku ve heyecanla geçeceğine inanıyorum" dedi.

"Sultanbeyli Türkiye’nin bir mozaiğidir ve bir özetidir "

Sultanbeyli Türkiye’nin bir mozaiğidir ve bir özetidir diyen Başkan Tombaş, "Sultanbeyli’nde 81 ilimizden insanlarımız yaşıyor. Tabii ki yaşamlarını sürdürürken, devam ettirirken aynı zamanda karşılıklı komşuluk ilişkileri olan, birbirleriyle olan iletişimi en üst seviyede tutan bir komşuluk ilişkileriyle bunu yapıyorlar. Onun için Sultanbeyli’ndeki bu birlik ve beraberliğin tüm Türkiye’ye yansımasını görüyoruz. Burada Doğulusu, Batılısı, Karadenizlisi, İç Anadolusu, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Türkü hep birlikte beraber yaşıyoruz. En güzel Türkiye örneğini de Sultanbeyli’nde sergiliyoruz. Onun için bu alana baktığınız zaman, bütün memleketlerimizin stantları yan yanadır. Burada bir kültür alışverişi de yapılmaktadır aynı zamanda. Burada Vanlısı ile Trabzonlusu yan yanadır, Bingöllüsü ile Giresunlusu yan yanadır ya da Yozgatlı ile Ordulu yan yanadır. Aslında bir kültür alışverişi yapılmaktadır Sultanbeyli’nde. Burası da örnek bir etkinlik alanıdır" şeklinde konuştu.

Açılış törenin ardından sevilen sanatçı Hülya Polat sahne aldı. Karadeniz’in coşkusunu Sultanbeyli’ye taşıdı. Polat’ın enerjik performansı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin ardından memleket günlerinin ilk konuk şehirleri Gümüşhane ve Bayburt oldu. İllerine özgü kültürel gösteriler ve lezzetlerin sergilendiği program, ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Halk oyunları, yöresel ezgiler ve ikramlarla dolu programda vatandaşlar hem memleket havası aldı hem de Anadolu’nun renkli kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Kültür şöleni 23 Kasım’a kadar devam edecek

16 gün boyunca sürecek 2’nci Sultanbeyli Memleket Günleri, her gün farklı bir ilin kültürünü, müziğini ve yöresel lezzetlerini Sultanbeyli Meydan Park’a taşıyacak. Halk oyunları, konserler, yöresel tatlar ve kültürel gösterilerle Sultanbeyli, adeta Anadolu’nun kalbinin attığı bir buluşma noktası olacak.