Esenyurt Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in ilanının 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Defilesi ve Gökhan Göçmen konseri etkinliği düzenledi. Defilede, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan kültürel motifler, modern tasarımlarla buluştu.

Esenyurt Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in ilanının 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Defilesi ve Gökhan Göçmen konseri etkinliği düzenlendi. Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun katkılarıyla Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen programa, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve birçok vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Defilede yüzün üzerinde manken, geçmiş dönemlere ait kostümlerle sahne aldı. Gelenek ve modernizmin bir araya geldiği defilede, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan kültürel motifler, modern tasarımlarla buluştu. Defile sonrası programda sanatçı Gökhan Göçmen sahne alarak konser verdi.

“Türkiye’nin en gelişmiş yerlerinde ne varsa Esenyurt’ta da olması gerektiğini göstermiş olduk”

Etkinlikte konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, “Bu etkinliğin benim açımdan sembolik değeri çok büyük. Sebebi şu; bu tür şeyler genellikle Beyoğlu’nda, Beşiktaş’ta, Şişli’de yapılıyor. Sanki ‘Esenyurt bunun dışında, bu tür şeyler Esenyurt’ta olmaz, Esenyurt’a yakışmaz’ gibi bugüne kadar es geçilmiş, yapılmamış bir durum vardı. Şimdi biz bu noktada şeytanın bacağını bugün kırdık. Burada yaşayan kadınların, erkeklerin Türkiye’nin en gelişmiş yerlerinde ne varsa burada da olması gerektiği, onların da buna ziyadesiyle layık olduğu ve Esenyurt’ta başlatmış olduğumuz bu yürüyüşün kültür ve sanatın başkenti olmasına uygun bir biçimde, bu moda tasarımının ki içinde kültür, tarih, gelenek, gelecek var, bütün bunlarla beraber aynı zamanda bu çerçevenin Esenyurt’ta da olması gerektiğini biz bugün bu defile ile burada göstermiş olduk” dedi.

“Cumhuriyet erdemdir, fazilettir”

Cumhuriyet’in erdem olduğunu söyleyen Başkan Özer, “Bu etkinliğin ikinci önemli yanı ise Cumhuriyet ile bunu buluşturmamız ve bütünleştirmemiz oldu. Demokrasiyi çerçeveleyen sistemin adı cumhuriyettir. Cumhuriyet erdemdir, fazilettir. Bu defile bir moda defilesi gibi görünse bile aynı zamanda doğu ile batıyı, geçmişle geleceği, gelenekle bugünü birleştiren, değerlerimizi bir biçimde yansıtan önemli sanatsal bir yönü de vardır” ifadelerini kullandı.