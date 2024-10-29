AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını, vatanı koruma uğruna canını feda eden tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade etti. Durmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, bu aziz millete bağımsızlık meşalesini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, istiklal mücadelemizin kahramanlarını ve bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

Cumhuriyet, milletimizin hür iradesini ve inancını yansıtan, bin yıllık medeniyet birikimimizin, vatan sevgisinin ve mukaddes değerlerimizin üzerine inşa edilmiş kutlu bir emanettir. Milletimizin istikbali, birlik ve beraberliği, aynı zamanda inanç ve geleneklerimize sahip çıkılmasıyla güçlenmektedir.

AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı olarak bizler de bu milli şuurla, vatanımıza ve milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Allah, bizleri bu yoldan ayırmasın inşaallah.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun."