Esenyurt Belediyesi, Cumhuriyetin 101. yılına özel düzenlenen etkinliklerde miniklerin bakış açısıyla Cumhuriyet değerlerini işledi. Esenyurtlu minikler “Cumhuriyet nedir?” sorusunun cevabını çizdi.

Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde, Esenyurt Belediyesine bağlı kreşlerde eğitim gören çocukların hazırladığı resimler, “Cumhuriyet Sergisi” adı altında Yenikent Kreşi’nde sergilendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in yanı sıra, başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katılım sağladı. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, sergiyi gezerek çocukların Atatürk, demokrasi ve özgürlük temalarını işledikleri özgün ve grup çalışması tablolarını tek tek inceledi ve çocukları tebrik etti. Çocuklara “Cumhuriyet nedir?” sorusu yöneltildiğinde miniklerin coşkulu bir şekilde “Atatürk, demokrasi, özgürlük” yanıtını vermesi etkinliğe katılanlardan büyük alkış aldı.

“Esenyut’a 15 kreş sözümüz var”

Başkan Özer, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Esenyurt’ta şu an 12 kreşimiz var ve bu sayıyı artırmak için çalışmalarımız sürüyor. Yakın zamanda 4 kreşin daha temelini attık. Esenyurt halkına toplam 15 kreş yapma sözümüz var ve bunun çok büyük önemi var. Öncelikle, çalışan annelerimizin, çocuklarının güvenliği konusunda içlerinin rahat olması son derece önemli. İkincisi, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda büyümeleri çok değerli. Kreşlerimizde çocuklarımıza aşevimizden yemek sağlıyoruz. Kreşlerimizin tüm velilerimize ve Esenyurt halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”