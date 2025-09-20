Esenyurt’ta bir poligonda intihar etmek isteyen şahıs, kendine nişan aldığı anda poligon eğitmeni araya girdi. Şahıs, hem kendini hem de eğitmeni vururken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir poligonda meydana geldi. İddiaya göre, poligonda intihar etmek isteyen şahıs, kendine nişan aldı. M.H.A. (28) isimli eğitmen, intihar girişiminde bulunan E.K.’yı (34) görünce hemen araya girdi. E.K. o esnada hem kendini hem de eğitmenini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise, olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.