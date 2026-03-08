Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen programda Erzincanlı, özellikle Peygamber sevgisini anlatan şiirleriyle dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Okunan dizeler sırasında birçok vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı. Şiir dinletisi boyunca çadırı dolduran Esenyurtlular, Ramazan akşamını hem manevi hem de kültürel bir etkinlikle geçirme fırsatı buldu.

'Allah iyileri çoğaltsın, kötülere fırsat vermesin'

Programda konuşan Dursun Ali Erzincanlı, Esenyurtlularla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

'Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Başta bizleri sizlerle buluşturan Esenyurt Belediye Başkanı Can Aksoy beyefendiye ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Bir sanatçı ya da bir şair olarak programlarımıza insanımızın gösterdiği teveccüh bizi mutlu ediyor. Yaklaşık 25 yıldır bu çalışmaları yapıyorum. Peygamber Efendimiz konulu bir program olması sebebiyle buradan çok mutlu ayrılıyorum. Allah iyileri çoğaltsın, kötülere fırsat vermesin.'

'Esenyurt'ta Ramazan gerçekten coşkulu geçiyor'

Programa katılan vatandaşlardan Nazlı Turan ise etkinliğin manevi atmosferine dikkat çekerek, 'Dini ve manevi açıdan çok hoş bir akşam oldu. Çok severek dinledik. Hocamızın emeğine, yüreğine sağlık. Böyle bir organizasyon düzenlediği için Esenyurt Belediyesi'ne de teşekkür ederiz. Esenyurt'ta Ramazan gerçekten coşkulu geçiyor. Özellikle çocuklar için çok güzel etkinlikler var. Onlar mutluysa biz de mutluyuz' ifadelerini kullandı.