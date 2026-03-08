Ören Altınyol Caddesinde inşaatların arasına dağılan kanalizasyon suları, çevrede oturanları rahatsız ederken, pek çok vatandaşada yol değiştirtti. Sabah akşam Altınyol Caddesinde yürüdüklerini anlatan Kemal İşi, 'Ben buraya yakın oturuyorum. Sürekli bu caddede yürüyorduk. Ancak koku yüzünden yol değiştirmek zorunda aldık' dedi. Kahraman Atabay da, 'Ben de arkadaşlarla sabah akam bu caddede yürüyordum. Ama şimdi koku çok rahatsız ediyor. Onun için yolu değiştirdik' dedi. Hamdi Mengi de, 'Koku çok rahatsız edici. Buna bir çözüm bulunmalı' diye konuştu.

Kaynak: İHA