Esenyurt Belediyesi’nin Halk Oyunları kursunda eğitim alan kursiyerlerin düzenlediği “Sıra Gecesi” etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, en kısa zamanda Anadolu Ateşi’ni Esenyurt’a getireceğinin müjdesini vererek, ilçeyi bir kültür ve sanat kenti haline dönüştüreceklerini söyledi.

Esenyurt Belediyesi’nin açtığı Halk Oyunları Kursu’nda eğitim alan kursiyerler, Sıra Gecesi düzenledi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen geceye Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, CHP Esenyurt ilçe örgütü, meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları katıldı. Güneydoğu Anadolu yöresine ait halk oyunları gösterisinin sergilendiği gecede, çiğköfteler yoğrularak kardeşlik halayları çekildi. Halk oyunları ekibiyle birlik ve beraberlik halayında buluşan Başkan Özer, kültür ve sanatın önemine dikkat çekerek Esenyurt’ta bu gibi etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.

“Etkinliklerimiz artarak devam edecek”

Programda yaptığı konuşmada Anadolu Ateşi dans grubunu Esenyurtlularla buluşturacağının müjdesini veren Başkan Özer, “Biz türkülerle ağlamış, türkülerle gülmüşüz, içimizi türkülere dökmüşüz. Böyle bir halkız. Bu ezgiler bu toprağın, suyun, bu insanın sesidir. Bizim doğanın, suyun, ağacın, toprağın, canlıların ritmine ritim tutan, ritim katan bir geleneğimiz var. Onun adı da halk oyunları. Aslında halk dansları vücudun doğayla konuşmasıdır. Halk dansçıları ise doğa dostu olan, doğayla hemhal olan, yüreğinde kir pas olmayan pırıl pırıl insanlardır. Bizim çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren halk danslarına, halk oyunlarına gitmeliler, öğrenmeliler, oynamalılar. Kurslarımıza gelsinler. Biz onlara göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. Kurs yerlerimizin ve eğitmenlerimizin sayısını da arttıracağız. Esenyurt’u bir barış ve kardeşlik şehri yapmayı planlıyoruz. Bunun yolu da bu tür yerlerden geçiyor. Doğulu, batılı, kuzeyli, güneyli aynı halaya durursa, el ele omuz omuza olursa işte orada Esenyurt’un kimliğini oluşturmuş oluruz, yolumuz açık demektir” dedi.