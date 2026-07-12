Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Yaz Etkinlikleri, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı'nda vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Çocuklar çeşitli atölye ve gösterilerle eğlenirken, program açık hava sinemasıyla sona erdi.

Esenyurt Belediyesi'nin yaz boyunca düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı'nda gerçekleştirilen programda çocuklar ve aileleri keyifli bir akşam geçirdi.

Etkinlik alanında kurulan çömlek, ebru, çanta boyama ve ahşap akrilik boyama atölyelerinde çocuklar hem eğlendi hem de el becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Animasyon, illüzyon, kukla gösterileri, bubble show, palyaço ve yüz boyama etkinlikleri de çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Programa Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlik alanını gezen Şanlıer, çocuklar ve ailelerle sohbet etti.

Müzik dinletisinin ardından Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden 'Selvi Boylum Al Yazmalım' açık hava sinemasında izleyiciyle buluştu. Program boyunca vatandaşlara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

'Parklarımızı kültür ve sanatın merkezi haline getirmek istiyoruz'

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, yaz aylarında ilçede kalan vatandaşlar için dolu dolu bir etkinlik takvimi hazırladıklarını belirterek, 'Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da parklarımızı sadece dinlenme alanı olarak değil, kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi olarak değerlendirmek istiyoruz. Esenyurt için durmadan, yorulmadan çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz' dedi.

'Herkese tavsiye ederim'

Etkinliğe ailesiyle katılan Enes Yüksel ise programdan memnun kaldığını belirterek, 'Çömlek ve taş boyama atölyelerine katıldım. Sihirbaz gösterileri, Bubble Show ve diğer etkinlikler çok eğlenceliydi. Daha önce yaşamadığım duyguları yaşadım. Herkese bu etkinlikleri tavsiye ederim' ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediyesi'nin yaz boyunca ilçenin farklı noktalarında kültür ve sanat etkinliklerini sürdürerek vatandaşları açık havada buluşturmaya devam edeceği belirtildi.