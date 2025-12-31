Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/196 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/196 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN : Taşınmaza ait özet bilgiler aşağıda verilmiştir. UYAPE-Satış Portalında bilirkişi raporu,satış şartnamesi ve satış ilanı yayınlanmaktadır. Katılımcılar detaylı bilgiye E-Satış Portalından ulaşabilirler. Katılımcılar Satış Şartnamesi ve Satış İlanında yazılı tüm şartları kabul etmiş sayılırlar. İhaleye katılımdan önce detaylı olarak ihale bilgilerini kontrol etmek önem taşımaktadır. Aşağıda yazılı bilgiler mübrez bilirkişi raporundan alınmıştır.

Bursa İli Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi 148 ada, 31 nolu parselde, Zemin Kat 1 Bağımsız Bölümde kayıtlı 1/1 hisseli meskenin satışıdır. Taşınmaz 47/415 arsa payı ile Üç Katlı Betonarme Apartman Binası Ana Taşınmaz niteliği ile415,00 m2 alanda bulunmaktadır. Parselin cepheli olduğu, Akdeniz Caddesi'nin ve 2025 Yılı Arsa Rayiç Değeri 1.247,02 TL/m2 dir. Taşınmaz, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak, Bursa İl Merkezi kabul olunan Heykel'e 12 km, Gürsu İlçe merkezine 800 m, Ankara Yolu Caddesi ve metro istasyonuna 1.600 m mesafede, Gürsu İstiklal Mah. deAkdeniz Caddesine cepheli konumdadır. Ana Taşınmaz zemin kat, 1.kat, 2.kat ve çatı katından müteşekkil B.a. Karkas iskeletli, konut amaçlı bir yapıdır. Yapı yıpranma payı %15 olarak tespit edilmiştir. Daire , bloğun zemin kat 1 nolu dairesidir.Dairenin alanı net 95 m2 dir.Daire, antre, salon, 3 oda, banyo, mutfak, tuvalet ve adet balkondan müteşekkildir. Dış kapı çelik, iç kapılar amerikan, pencereler pvc doğramadır. Döşemeler oturma mahallerinde laminat parke ıslak alanlarda seramik kaplamadır.Duvarlar saten boya, ıslak alanlarda seramik kaplıdır.Tavanlarda kartonpiyer tatbik olunmuştur. Mutfakta mermerit tezgah ve akrilik dolap, banyoda duşa kabin ve hilton tipi dolaplı lavabo mevcuttur.Isınma doğal gaz kombi sistem ısıtmalıdır.Taşınmaz yoğun yerleşim mahallinde yer almakta olup, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın arsa ve yapı dahil tam hissenin değeri 3.000.000 TL'sıdır.

Adresi :İstiklal Mah. Akdeniz Cad. No.13-15 Zemin Kat D.1Gürsu / BURSA

Yüzölçümü : 95 m2 Arsa Payı : 47/415 Kıymeti : 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Hisse : 1/1

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Gürsu Revizyon Uygulama İmar planında, Bitişik Nizam 3 KatH=9,50 m yapılaşma şartları ile Yerleşik Konut Alanında kalmaktadır.

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı : 04/09/2013 - 3535 tarih/yevmiye. ... KM ne çevrilmiştir. 12/06/2014-2546 tarih/yevmiye. Bursa Kadastro Müdürlüğü lehine tesis edilen taşınmaz üzerinde 11/05/2023-4197 tarih/yevmiye ile tesis edilen " AT Diğer : Konusu : Bu Parsel Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz "

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:00

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.