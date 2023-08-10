Dönüş’e geçen gurbetçiler sınır kapısında adeta trafik yarattılar. Yaşadıkları ülkelerden memleketlerine tatil için gelen yabancılar dönüş yoluna geçti. Geri dönen gurbetçilerin toplandığı Kapıkule sınır kapısında hüzün hakim oldu. Gurbetçiler acı bir şekilde geri döndüklerini ifade ederken Avrupa'da yaşam koşullarının çok zor olduğunu ifade ettiler. Dönüş yolunda yabancılar Avrupa'da hayatın olması gerektiği gibi olmadığını söyleyerek Türkiye'nin kıymetinin bilinmesine dikkat çektiler.

Almanya’da Her Şey Pahalı ve Şartlar Zor

Almanya Tübingen de yaşayan gurbetçi Doğanay Bayrak, Avrupa'da kimsenin para hediye etmediğini belirterek, “Tabii ki orada da çalışıyorsunuz. Orada da her şey pahalı. Hayat şartları orada da zor” dedi.

“Bizi Dışlıyorlar”

42 senedir Almanya'da yaşadığını belirten gurbetçilerden Süleyman Avşar, Almanya'da yabancı Türkiye'de Almancı olarak görüldüklerinden dolayı bu durumdan yakınarak, “Burada bize Almancısınız diyorlar ve bizi dışlıyorlar. Orada da yabancısınız diye dışlıyorlar. İki devlet arasında o kadar çaresiz bir halde yaşıyoruz. Perişanlığımızı siz de görüyorsunuz. 1980 yılından beridir Almanya'da yaşıyorum. Orada 3 çocuğum oldu ve 3 çocuğumu da büyüttüm. Çocuklarım orada doğdu, büyüdü ve okudular ama hala da yabancılar. Benim kızım Almanya'da gördüğü yabancılık muamelesi yüzünden İstanbul'a gelerek öğretmenlik mesleğini sürdürmeye karar verdi. Kızım kendi insanımıza hizmet edeceğim dedi ve İstanbul'a geldi. Ülkeye girişte Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayrağımızı görünce çok heyecanlanıyoruz. Bayrağımızı görünce tüylerimiz diken diken oluyor. Bu duyguyu hiç anlatamam. Biz memleket hasreti ile Almanya'da yaşıyoruz. Senede 1 defa tatil yapabiliyoruz. Memleket hasreti ile geliyoruz ama maalesef burada vatandaşlar, siz Almancısınız deyip bizi dışlıyorlar, hor görüyorlar. Ben bu sene hor görüldüğümüzü daha çok hissettim. Çok üzüldüm. Orada zaten yabancıyız diye horluyorlar, burada Almancısınız diye horluyorlar. İki devlet arasında perişan olduk” şeklinde konuştu.