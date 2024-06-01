Çorum’un Sungurlu ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan Gülten Ataklı’nın katil zanlısı boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Mürsel Ataklı’ya 24 yıl hapis cezası verildi. Ataklı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyordu. Gülten Ataklı’nın ailesi, karara tepki gösterdi.

Olay, 1 Ağustos 2023 tarihinde Çorum’un Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çalılık alanda bir kadının hareketsiz şekilde yattığını gören köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden silahla vurulan Gülten Ataklı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, Gülten Ataklı’yı boşanma aşamasında oldukları eşi Mürsel Ataklı’nın öldürüldüğü tespit edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olduğu belirlenen cinayet zanlısı, Samsun’un Havza ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Mürsel Ataklı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANIK HAKKINDAKİ KARAR VERİLDİ

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık hakkında açılan davada, tutuklu sanık Mürsel Ataklı, hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti Mürsel Ataklı’yı 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından verilen karara tepki gösteren Gülten Ataklı’nın ailesi, mahkeme heyetinin tartışmayı başlatanının belli olmaması sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet cezasını 24 yıla düşürdüğünü belirtti.

Mahkemenin ardından karara itirazda bulunan Gülten Ataklı’nın ailesi, kendilerini şoke eden bir kararın da Gülten Ataklı’nın 11 yaşındaki oğlunun velayetinin cinayet zanlısının ailesine verilmesi olduğunu söyledi.