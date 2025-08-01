Sanığın olaydan önce dört adet sakinleştirici ilaç alıp alkol kullandığı ortaya çıktı. Tüyler ürperten cinayetin görüntüleri daha önce ortaya çıkmıştı.

Sanık Halit Can Sakman, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada verdiği ifadede 5 Aralık 2024’te evlendiklerini, kısa sürede maddi problemler nedeniyle tartışmalar başladığını söyledi. Olay günü eşinin kendisini tahrik ettiğini, “Sen adam değilsin” gibi sözler kullandığını, bunun üzerine reçeteli ilaçlarla birlikte alkol aldığını, ardından eşinin kendisine saldırdığını düşündüğünü belirtti. “Tezgahtaki bıçağı aldım, ilk darbeyi sırtına vurdum. Gerisini hatırlamıyorum” diyen sanık, kendisini savunmak istediğini iddia etti.

Sanık, ailesinin bu evliliğe onay vermediğini, eşinin ailesinin de evliliğe karşı olduğunu, düğünü Haziran’da yapmayı planladıklarını söyledi. Bipolar bozukluk ve kişilik bozukluğu tanıları olduğunu öne sürdü. “Tasarlasaydım üç kez aynı eve girip çıkmazdım. Ne yaptığımı bilmiyorum, pişmanım” dedi.

Sevcan’ın babası Güney Demir, mahkemede “25 yıllık kızımı beş ayda katletti. Kızımın telefon hattını bile değiştirmiş, mesajlarım ona gitmiyormuş. Kızımı boğdun, parçaladın. Ne tür bir canavarsın? Şikayetçiyim” dedi. Anne Havva Ünay ise olaydan bir gün önce kızının evini temizlediğini, evde satır olmadığını söyledi. “Ben her şeyi biliyorum, yalan söyleme. Kızım araba istemedi, sen ev ilanları gönderip duruyordun. Gün yüzü görmeyeceksin” ifadelerini kullandı.

Tanıklardan Sevcan’ın mesai arkadaşı, olay günü sanığın görüntülü arayarak “Sevcan nefes almıyor” dediğini, görüntülerde kadının başının duvara yaslandığını ve kanlar içinde olduğunu söyledi. Bir diğer tanık, çiftin sürekli kavga ettiğini, olay günü sabah sokakta tartıştıklarını anlattı.

Avukatlar, sanığın haksız tahrik indirimi almaması gerektiğini belirterek “Cinayet bilinçli işlendi. Satır dışarıdan getirilmiş. Olaydan sonra polisi aramayışı, cinayetin planlı olduğunu gösteriyor” dedi. Savunmalar, sanığın sağlık çalışanı olduğu için ilaç ve alkol kombinasyonunun etkisini bildiğini, bunun cinayeti planladığını kanıtladığını vurguladı.

Sanık avukatı ise müvekkilinin olay sırasında şokta olduğunu savundu. Mahkeme, delillerin tamamlanması için davayı 31 Ekim 2025 tarihine erteledi. Duruşma sonrası baba Güney Demir, “Adalet yerini bulsun. Ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Sevcanlar ölmesin, kızlarımız yaşasın” açıklamasında bulundu. Avukatlar da cinayetin tasarlanarak işlendiğini, adli tıp bulgularının da bunu doğruladığını kaydetti.

Olay, 9 Mart 2025’te Kepez ilçesinde meydana gelmişti. Çiftin kavgası sonrası gelen ekipler, Sevcan Demir Sakman’ı satırla parçalanmış halde yerde buldu. Halit Can Sakman ise polis gelince kapıyı kendisinin açtığını, olaydan sonra arkadaşını aradığını söyledi. Daha önce yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, genç kadının evden kaçmaya çalıştığı, eşi tarafından içeri zorla sokulduğu ve bir süre sonra Halit Can’ın üzeri kanlı şekilde dışarı çıktığı görülüyordu.