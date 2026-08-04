Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri Veysel K.’yı takibe aldı.
Takip sırasında polis ekiplerini fark eden şüpheli, aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından ekipler tarafından yakalanan şüphelinin aracında arama yapıldı.
Aramada yaklaşık 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Veysel K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ