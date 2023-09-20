27 yıl önce işlenen korkunç bir cinayetin ardından uzun bir hukuki süreç sona erdi. Olayın merkezinde bulunan 76 yaşındaki Hayriye Fındıklıoğlu, eşi Arap Tanıdır ve kızı Zeynep Tanıdır'ın öldürüldüğü iddiasıyla tutuklanmıştı. Ancak zaman içinde dosyanın unutulması ve zaman aşımı tehlikesi ortaya çıkmıştı.

Zeynep Tanıdır'ın ismi açıklanmayan kızı, annesinin kayıp olduğunu düşünerek geçen yıl nisan ayında emniyete başvurdu. Bu başvurunun ardından polis özel bir ekip kurarak aile geçmişini araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Zeynep Tanıdır'ın dedesi Arap Tanıdır'ın da kayıp olduğu tespit edildi ve evlerinde kazı çalışmaları başlatıldı.

Kazı çalışmaları sonucunda, Hayriye Fındıklıoğlu'nun gösterdiği yerde eşi Arap Tanıdır ve kızı Zeynep Tanıdır'ın kemikleri bulundu. Ancak bu dehşet verici cinayetin üzerinden 27 yıl geçmişti ve hukuki açıdan zaman aşımı tehlikesi doğmuştu.

Mahkeme, suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan kanuna göre idam ve ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren suçlarda zaman aşımının 20 yıl olduğunu belirterek davayı düşürdü. Bu kararın ardından Hayriye Fındıklıoğlu, oğlu Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi tahliye edildi.

DAVA ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

Kahramanmaraş 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar suçlamaları reddetti. Duruşma sırasında, adli tıp kurumundan gelen otopsi raporu dosyaya sunuldu. Raporda, Arap Tanıdır'ın 27 yıl önce ve Zeynep Tanıdır'ın 26 yıl önce öldürüldüğü tespit edildi.

Mahkeme, otopsi raporunun ardından davanın düşmesine karar verdi ve Hayriye Fındıklıoğlu, Mehmet Tandırı ve Fahri Çiftçi'nin tahliyesine hükmetti. Kararın gerekçesinde, adli tıp kurumu raporunda belirtilen suç tarihinin göz önüne alındığında, suçun işlendiği dönemde yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre idam veya ağır müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda zaman aşımının 20 yıl olduğu vurgulandı. Ayrıca, mevcut kanuna göre "Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise failin lehine olan kanunun uygulanacağı ve infaz edileceği" hükmünün geçerli olduğu belirtildi.