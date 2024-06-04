AK Parti'nin 22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti. AK Parti Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pakyürek'in naaşının yarın Vatan Camii'nden öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.



Eski Adalet Bakanı Vekili Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından başsağlığı dileklerini iletti. Bozdağ " Hakk’ın rahmetine kavuşan 22. Dönem Bursa milletvekilimiz Niyazi Pakyürek’e Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı âlî olsun." dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ