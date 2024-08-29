Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i öldürme ve onun hayatını tehlikeye atma suçları nedeniyle tutuklandı. Şener, "Üst Soya Karşı Kasten Öldürme" ve "Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından cezaevine gönderildi.

Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da Leyla Çetiner ile arasında çıkan bir tartışma sonucunda, silahla rehin alarak onu öldürdü. Olayın ardından, Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı getirilmişti. Akli dengesinin yerinde olup olmadığı hakkında şüpheler ortaya çıkmış ve Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek üç hafta süreyle gözlem altında tutulmuştu.

Bilkent Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen raporda, Bedirhan Şener'in akıl sağlığının ceza sorumluluğunu etkileyecek şiddette bir hastalığı ya da zayıflığı bulunmadığı belirtilmiştir. Raporda, Şener'in suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, suçla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla, Türk Ceza Kanunu'nun akıl sağlığıyla ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedilmiştir.

Yapılan tespitler ve toplanan deliller doğrultusunda Bedirhan Şener, Sulh Ceza Hakimliği tarafından "üst soya karşı kasten öldürme" ve "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştır. Şener'in cezaevindeki süreç devam edecektir.