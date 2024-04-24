Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul'daki Beşiktaş'ta bulunan evinde hayatını kaybetti.

Kızının evine ziyarete gelmesiyle Mehmet Ali Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği haberi ortaya çıktı.

Mehmet Ali Yılmaz, 1948 yılında Of, Trabzon'da dünyaya geldi.

Spor dünyasında Trabzonspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendikten sonra siyasi arenaya adım atan Yılmaz, aynı zamanda Trabzon milletvekili olarak görev aldı ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak da hizmet verdi.