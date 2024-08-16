Yenice Belediyesi eski Başkanı Ramiz Yiğit, uzun süredir devam İnegöl Müftülüğü yeni hizmet binası inşaatına camilerden yardım toplanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ramiz Yiğit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;



"Müftülük binasına yardım israf değilmidir?

Bayram namazında, namaza geçmek için vakit tamam. Hatip uyarılıyor"vakit tamam" diye.Hatip bir dakika müftülük binasına yardımın faziletini anlatmak için Zaman istiyor. Cemaat bir saattir dizlerinin üstünde oturuyor,bacaklar uyuşmuş, hatipi dinleyecek mecal kalmamış, Lakin vaiz bir dakikayı beş dakika yapıyor.Müftülük binasına yardımın sevaplarını anlatıyor. Peki yıllardır kullanılan müftülük binası ne oldu? Bir bina varken ikincisini yapmak israf değilmi?

Cenabı Allah (A'raf,7/31) ayette Şüphe yokkiAllah israf edenleri sevmez. Peki beni israfa zorlayan hoca günaha girmiyormu?Bu gün Dinayet işleri başkanlığı ABD de 11 tane villaya 90 milyon dolar vererek asla paraya ihtiyacı olmadığını göstermiş olmuyormu?Bu işlere benim aklım ermez oldu, neyin israf, neyin günah,neyin sevap olduğu belli olmaz oldu. Bakalım bu cennetin kapısını Nasıl bulacağız."