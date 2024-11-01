ABD’nin Miami şehrinde kurulan TAFEX şirketi ile İnegöllü sanayici ve iş insanlarına ABD kapısı açılırken bunun akabinde İTSO’da yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.



ALİ CENGİZ GÜLTEKİN’E 2. GÖREV

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize ve İnegöl ekonomisine katkı sağlamak adına yeni projeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kısa süre önce lansmanını yaptığımız ABD’nin Miami şehrindeki TAFEX şirketimizin açılışını gerçekleştirdik. TAFEX ve üst kuruluşu olan İnegöl Ticaret Merkezimiz (İTM) ile birlikte üyelerimizin ABD pazarına erişimlerini kolaylaştırmış olduk. Türkiye’nin en genç ve en başarılı Genel Sekreterlerinden birisi olan Sayın Ali Cengiz Gültekin’e Odamız Genel Sekreterlik görevinin yanı sıra İnegöl Ticaret Merkezi’nin Genel Müdürlüğü görevini de tebliğ etmiş bulunuyoruz. Kendisi artık Odamızdaki başarılı çalışmalarının yanı sıra İTM çatısı altında şehrimizin Amerika’daki ayağının sağlamlaşması adına da mesai harcayacak.”

YALÇIN ERTAŞ İTSO AİLESİNE KATILDI

“Bununla birlikte Odamız Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreter Vekilliği görevine de Yalçın Ertaş getirilmiştir. Sayın Yalçın Ertaş uzun süre İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü görevinde bulunması nedeniyle İnegöl’ümüzü, ticaret erbabımızı ve İnegöl ekonomimizi yakından tanıyor. Bu da Odamızda gerçekleştireceği çalışmaları açısından olumlu bir husustur. Kendisinin Odamız çalışmalarına artı katacağına inanıyorum. Bu vesile ile Genel Sekreterimiz ve İTM Genel Müdürümüz Ali Cengiz Gültekin ile Genel Sekreter Yardımcımız Yalçın Ertaş’a yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.