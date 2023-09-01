Meydana gelen dehşet verici bir olayda, bir adam olan O.K., eski eşi M.Ö. ve eski kayınvalidesi S.Ö.'yü vurarak öldürdü ve eski yengesi K.Ö.'yü ağır bir şekilde yaraladı. Bu trajik olayın ardında, eski eşinin daha önce O.K. hakkında şikayette bulunduğu bilgisi gün yüzüne çıktı.

Olayın, 1 ay önce O.K.'nin karısından boşanmasının ardından gerçekleştiği belirtildi. O.K., eski eşinin yaşadığı eve gitmeye karar verdi ve burada tabanca kullanarak M.Ö. ve S.Ö.'yü öldürdü. Ağır yaralanan K.Ö. ise hala hastanede tedavi altında.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Olayın detayları dehşet verici. Eski eş M.Ö.'ün, 23 Temmuz'da Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurarak O.K. hakkında tehdit ve hakaret şikayetinde bulunduğu ve aile mahkemesinin O.K. hakkında 20 gün uzaklaştırma kararı verdiği ortaya çıktı.