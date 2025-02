Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer Kent Konseyi ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) iş birliği ile düzenlediği "Gençlerle Dönüşümün En Patilisi" etkinliğinde katılımcılar, can dostlar için buluştu. 17 Şubat Dünya Kedi Günü dolayısıyla Pancar Deposu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 18-29 yaş arası yaklaşık 100 genç, can dostlara yuva olması için eski oy sandıklarını boyayarak dönüştürdü. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zerrin Güleş ile Serpil Altun, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, HEPAD kurucularından Emre Demir ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir de katıldı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, eskiden kullanılan oy sandıklarının kedi evlerine dönüşmesi için gençlere çağrıda bulunduklarını ve yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Gençler tarafından boyanan sandıkların Nilüfer'in farklı noktalarına yerleştirileceğini belirten Zerrin Güleş, "Bugün 48 kedi evimiz var. Bu çalışmayla bu kedi evlerinin sayısını 64'e çıkaracağız. Ama mahalle sakinlerimiz daha çok kedi evi isterlerse mahalle komiteleri üzerinden bize ulaşarak, kedi evlerini alabilirler" şeklinde konuştu.

Güleş, etkinliğe katılan gençlerle HEPAD ev sahipliğinde besleme etkinliği yapacaklarını da belirtti.



"Satın almayın, yuva olun"

HEPAD kurucularından Emre Demir, can dostların birer yuvası olmasını amaçladıklarını söyledi. Sahiplenme çağrısında bulunan Demir, "Bakımevlerinde yüzlerce dostumuz insanların yollarını gözlüyor. Hepsi birer yuva bulma heyecanı içinde. Buradan çağrımız lütfen bakımevlerini, yaşam alanlarını ziyaret edin, bir dost edinmek istiyorsanız, ona şans verin. Onları satın almayın, onlara yuva olun" dedi.



"Beraber üretmeye bekliyoruz"

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, gençlerle geri dönüşüm, gönüllülük ve hayvanseverliğin birleştiği önemli bir etkinlikte bir arada olduklarını söyledi. Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarına vatandaşları katkı koymaya da davet eden Aydın, "Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve Gençlik Meclisimiz olmak üzere tüm

Nilüferlileri beraber üretmeye bekliyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan gençler, keyif aldıklarını ve sürdürülebilirliğe katkı sağladıkları için mutlu olduklarını dile getirdiler.

Kaynak: BÜLTEN