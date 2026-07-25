Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında son olarak 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca tutuklanmıştı.

100 BİN TL'YE CESET YOK ETME TALİMATI

Sabah'ın haberine göre dosyaya giren tanık ifadeleri olayın seyrini değiştirdi. Hükümlü tanık Turan Güler; Handan Sonel'in Gülistan Doku'nun cesedini alıp yok etmesi karşılığında kendisine 100 bin lira verdiği ve Mustafa Türkay Sonel'in genç kızı 2 el ateş ederek öldürdüğünü söylediği iddia edildi.

Handan Sonel ise Turan Güler'i tanımadığını belirterek, "Beni tanımaz, ben de onu tanımam. 100 bin lira vermedim" dedi.

GÜLİSTAN'IN KAYBOLDUĞU DAKİKALARDA EVDEKİLERİ GÖNDERMİŞ

Dikkat çeken bir diğer ifade ise Vali konutunun mutfağında çalışan Selvi Yeşil'in söyledikleri oldu. Yeşil, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü saat 13.00 ile 13.30 arasında Handan Sonel'in yanına gelip "Selvi Hanım hemen çıkın. Bırakın, çabuk çıkın, evinize gidin" dediğini söyledi.

Sonel, kamera kayıtlarına rağmen bu iddiayı da kabul etmedi.

"TÜRKAY SONEL 3-4 GÜN ODASINDAN ÇIKMADI"

Selvi Yeşil, Gülistan'ı öldürdüğü iddiaları bulunan Mustafa Türkay Sonel'in de kayıp olayından sonraki günlerde odasından hiç çıkmadığını, kahvaltı yapmadığı öne sürdü.