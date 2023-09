Genellikle hastalar arasında yanlış bilinen bir kanıdır. Tansiyon değerlerinin yaşa göre uygunluğudur. Aslında tıbbi olarak böyle bir şey söz konusu değildir. Normal olarak bizim için sınır değer, yüksek normal kabul ettiğimiz, büyük tansiyon olarak tabir edilen sistolik kan basıncı 140 mm civa, düşük tansiyon kabul ettiğimiz diastolik kan basıncı da 90 mm civanın üzerinde olmasıdır. Bu rakamların üzerine çıkan değerler bizim için her zaman hipertansiyon olarak addedilir. Bunların zamanında tedavisi büyük önem taşımaktadır. Çünkü ilaç kullanmadan kan basıncının yüksek seyretmesi zaman içinde, bizim hedef organ diye tabir ettiğimiz göz, beyin, böbrekler ve kalp üzerinde hatta damar yapıları üzerinde büyük, olumsuz, zararlı etkilere yol açmaktadır. Her tansiyon yüksekliği, her kan basıncı yüksekliğinin bir artışı bu hedef organlar üzerinde balyoz etkisi yaratarak bunlara uzun vadede geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir. O yüzden hastaların, özellikle ilk etapta karşılarına çıkabilecek baş ağrısı, ense ağrısı, göğüs sıkışması gibi şikayetler de kan basınçlarını ölçtürerek kontrol etmeleri ve en kısa sürede bir hekime başvurarak gerekli tedaviye başlamaları büyük önem taşımaktadır. Verilen ilaçların da düzenli, aralıklı kontrollerle sürekli olarak kullanılması da hastalığın ilerde yaratabileceği zararlı etkilerden korunmak açısından büyük önem taşımaktadır.