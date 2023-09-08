Korunmasız yaşanan cinsel ilişki durumlarında ya da korunmaya rağmen cinsel ilişkinin gebeliğe mahal vermesi durumunda ertesi gün hapları kullanılmaktadır. Ertesi gün hapları özellikle tecavüz gibi hiçbir şekilde istenmeyen durumlarda kullanılmaktadır. Ertesi gün hapları normal doğum kontrol haplarından çok farklıdır ve kesin sonuç vermektedir.

Normal doğum kontrol hapları 28 28 gün boyunca kullanılmaktadır ve doğumm kontrol haplarının kullanılmasına rağmen gebe kalınma riski her halükarda bulunmaktadır. Doğum kontrol haplarının düzenli kullanımı ise gebelik riskini ciddi manada düşürmektedir. Ertesi gün hapı ise tek bir haptır ve tableti içinde büyük ve tek bir hap bulunmaktadır. Ertesi gün hapı cinsel ilişkinin üzerinden 72 saat geçene kadar kullanılabilir. Cinsel ilişki sırasında döllenme olduysa dahi kanamayla bu döl sonlandırılmış olmaktadır.

Ertesi Gün Hapları

Ertesi gün hapları cinsel ilişkinin üzerinden 72 saat geçene kadar kullanılabilecek olan haplardır. Ertesi gün hapları içinde yalnızca progesteron hormonu içermektedir. Ertesi gün haplarının içinde östrojen hapları bulunmamaktadır. Bazı doğum kontrol haplarında ise östrojen hormonu da bulunmaktadır. Bunun için meme hassasiyeti, mide bulantısı, kusma gibi çeşitli belirtiler gözlemlenebilir. Ancak ertesi gün haplarında yalnızca progesteron hormonu olduğu ve östrojen hormonu olmadığı için ertesi gün haplarının kullanımı durumunda mide bulantısı, kusma, meme hassasiyeti gibi durumlar yaşanmayacaktır.

Ertesi Gün Hapları Ne Kadar Etkilidir?

Ertesi gün hapları cinsel ilişkiden sonra 72 saate kadar kullanılabilir. Ancak ertesi gün hapları cinsel ilişkiden ne kadar kısa süre sonunda kullanılırsa etkisi de o kadar fazla olacaktır. Ertesi gün haplarının başarıya ulaşma oranı %70 ile %90 arasındadır. Bu oranın artış göstermesi ertesi gün hapının cinsellikte ne kadar süre sonra kullanıldığı ile ilgilidir. Ancak ertesi gün haplarının etkisi %100’dür demek doğru değildir.

Ertesi gün haplarının %100 kesin sonuç vermemesinden dolayı adetiniz geciktiği durumda gebelik testi yapmanız gerekmektedir. Gebelik testi yaparak hamile olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Tabi ki her adet gecikmesi gebe olduğunuz anlamına gelmez. Ancak her ihtimale karşı tedbirli olmanızda fayda vardır. Ertesi gün hapları doğum kontrol hapları gibi devamlı kullanılabilecek bir doğum kontrol yöntemi değildir. Doğum kontrol hapları devamlı kullanılabilir ve hiçbir sorun teşkil etmez. Ancak ertesi gün hapları devamlı kullanılacak bir doğum kontrol yöntemi değildir. Ertesi gün hapları yalnızca istenmeyen hamileliklerde kullanılmalıdır. Ayrıca ertesi gün haplarının devamlı kullanılması uzun vadede ciddi sorunlara sebep olacak etkiye sahiptir.

Ertesi Gün Hapı Ne Zaman Kullanılır?

-Cinsel ilişki esnasında korunmanın yapılmasına rağmen korunmayla ilgili sorun yaşanması,

-Cinsel ilişki esnasında prezervatifle korunulurken prezervatif yırtılması gibi durumlarla karşılaşmak,

-Cinsel ilişki esnasında spiralle korunma yapılırken, spiralin kayması durumlarında,

doğum kontrol hapını kullanmayı unutmak gibi durumlarda ertesi gün hapı kullanılabilir.