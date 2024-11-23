Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, yatırımlarına devam ediyor. Halk Ekmek, son olarak üretim fabrikasında robotları da üretime dahil etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - 2000 yılında faaliyete başlayan ve yaklaşık çeyrek asırlık sürede Eskişehirlilerin severek tükettiği Halk Ekmek, yenilikler ve yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Şubat ayında 5 bin metrekare kapalı alana sahip yeni fabrikasına taşınan Halk Ekmek’te kasım ayı itibariyle üretimde robot teknolojisi de devreye alındı.

Üretim sırasında ekmeğe bıçak atma işleminin artık robotlar tarafından yapıldığını ifade eden Halk Ekmek yetkilileri, robotların saatte 5 bin 300 adet bıçak atma işlemi yapabildiğini belirttiler.

Yetkililer, “Yeni fabrikamız ile birlikte teknolojiyi de yakından takip ediyoruz. Hem verimliliği artıracak hem de uzun vadede tasarruf sağlayacak robot teknolojisini fabrikamızda kullanmaya başladık. Üretim sırasında bıçak atma işlemini insan gücüyle yaparken, bu teknoloji sayesinde iş gücünü %66 oranında aşağıya çekiyoruz. Robotlar, başlangıçta yüksek bir yatırım gerektirse de uzun vadede iş gücü maliyetlerini aşağı çekmeyi hedefliyoruz. Standartlara uygun ürün üretiminde daha başarılı olan robotların, hata payının da düşük olması sebebiyle verimliliğin daha da artacağını düşünüyoruz.” şeklinde görüş bildirdiler.