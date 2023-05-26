Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yağışlardaki azalmaya bağlı olarak yaşanan kuraklıklarla birlikte, suyun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, gelinen noktada tarıma ve suya bağlı gıda güvenliği ve arzı en önemli konu haline geldiğini kaydetti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, ülkemizin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ‘Su kaynakları ve kullanımı üzerinde önemle durulması gereken, bugün ve yarın için hayati öneme haizdir. Bu nedenle, su kaynaklarımızı koruyor, geliştiriyor, kontrol ediyor ve herkesin faydalanacağı şekilde tesisler yapıyor, hizmete sunuyoruz.’ dedi.

Bölgesel Kalkınma projelerinden olan GAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımızı hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışıldığını ifade eden Balta, Eskişehir'de 2 Mayıs'ta başlayan sulama sezonunda toplam 445 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını ve Bilecik'te ise 5 Mayıs'ta başlayan sulama sezonunda toplam 33 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı. Müdür Balta, Eskişehir'de toplam 445 bin dekar ve Bilecik'te toplam 33 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2023 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine Eskişehir'de 2,30 milyar TL, Bilecik'te de 230 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Balta, tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerini söyledi.