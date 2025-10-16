Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle suyun çekildiği alanlar ile göl kenarındaki sazlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Cam, plastik, metal ve evsel nitelikli atıklar tek tek toplandı. Araba lastiğinden ayakkabıya, plastik şişelerden metal parçalarına kadar pek çok farklı atık bulundu. Çalışmalar sonunda yaklaşık 2 ton atık bölgeden çıkarıldı. Toplanan atıklar, belediye ekiplerince türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüm sürecine dahil edilmek üzere ilgili tesislere gönderildi. Böylece hem çevre kirliliği önlendi hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlandı. Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eşme Sahili ve çevresinde temizlik çalışmalarını belirli aralıklarla düzenli olarak sürdürmeyi planlıyor.

Kaynak: İHA