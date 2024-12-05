Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, bu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sosyal medya üzerinden konum paylaşımı yapan esnafa yönelik herhangi bir vergi uygulamasının söz konusu olmadığı belirtilerek, “7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun”un esnafı değil, coğrafi veriler üzerinden ticari kazanç sağlayan firmaları kapsadığı ifade edildi.

Dezenformasyon bülteninde, kapsam dahilindeki ticari faaliyetlere örnek olarak; araç takip sistemleri geliştiren navigasyon firmaları, turizm sektöründe coğrafi veri kullanan seyahat acenteleri ve dijital pazarlama yapan e-ticaret firmaları gösterildi.