Geçtiğimiz yıl ATV ekranlarında yayınlanan programda, Betül isimli bir kadın, eşi Veysel’in başka bir kadından ikiz bebek sahibi olduğunu ileri sürerek stüdyoya katılmıştı.

Yapılan DNA testi sonucunda ise ortaya çıkan gerçek herkes için şaşırtıcıydı. İkizlerden yalnızca birinin babasının Veysel olduğu tespit edildi. Esra Erol, bu nadir tıbbi durumu açıklarken, "72 saat içinde döllenme gerçekleşirken, ikinci bir ilişki yaşanması gerekiyor," sözleriyle bu durumu izleyicilere aktarmıştı.

Betül ve Veysel’in yaşadığı çalkantılı süreç, çiftin boşanmasıyla sonuçlanmıştı. İkili ayrıldıktan sonra herkes kendi hayatına devam ederken, olay bir süreliğine gündemden düşmüştü. Ancak aradan geçen bir yılın ardından Esra Erol, canlı yayında bu olayı tekrar gündeme getirdi ve ortaya çıkan yeni detaylarla izleyenleri şaşkına çevirdi.

Esra Erol, programında yaptığı açıklamada, "Bugün Veysel’le ilgili bir haber aldık. Veysel Yorulmaz, İstanbul’da sokak ortasında ölü bulundu. Eski eşi Betül, ölümün şüpheli olduğunu ileri sürdü ve ‘Veysel’in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar’ dedi," ifadelerini kullandı.

Betül, geçen sene gerçekleşen yayında, “Sen benim ahımla mezara sığamayacaksın. Senin ölümün çok feci olacak. Benim gözyaşlarımla senin cenazeni yıkasınlar” diyerek Veysel’e diğerldırı etmişti. Veysel’in amcasının oğlu ise, “Senin bedduan tuttu, öldü” diyerek Betül’ün ölüme sebep verdiğini iddia etti.