Esra Erol'da programına başvuran Murat, 9 aylık hamile karısının evden kaçtığını söyleyerek bulunmasını istedi. Mart ayında evlendiği eşinin ikinci kez evden kaçtığını söyleyen adam, canlı yayında öğrendikleri ile hayatının şokunu yaşadı. Programa telefonla bağlanan kadın, bebeğinin eşinden olmadığını itiraf etti.

"EŞİM YILDIRAY'A KAÇTI"

23 Kasım'da 9 aylık hamile karısı Seda'nın evden kaçtığını anlatan Murat Çalıcı, "Eşim benden telefonunu hep saklardı. Bir dün tanımadığım bir numaradan 'Bebeğim' yazılı mesaj geldi. Kim olduğunu sorunca 'Eskiler yazıyor' diyerek tuvalete gitti. Orada gelen mesajı falan silmiş. Eşim daha önce de evden kaçmıştı. 15 gün sonra eve geldi yanında valiz ya da başka bir eşya yoktu. 23 Kasım'da ben evden çıkınca o da evden çıkmış. Hemen üst katta kamera vardı. Oraya çıktım. Bizim orada mahalle var, Dutluk diye. Eşim 2 sefer oraya gidip geliyor. Gri renkte bir araç var. Daha önce görmemiştim. Ama Yıldıray Dalkıran diye birinden şüpheleniyorum. Konaklı'da eşimin kuzeni var. O bana yardım ediyordu. Onu arabaya binerken görmüş" ifadelerini kullandı.

"DNA TESTİ İSTİYORUM"

Murat, eşinin çocuğu göstermek istemediğini söyleyerek, "Eşim beni kışkırtmak için 'Çocuğu başkasının üstüne yaptıracağım' diyordu. Bu çocuk kimden gülüm? diye sordum ben. 'Senden değil' diyor. Mesajları duruyor. Ben hiç tepki vermedim. Böyle bir olumsuzluk kafamdan geçmiyor. Ama DNA testini istiyorum" dedi.

"ÇOCUĞUM YILDIRAY'DAN"

İddiaların odağındaki Seda Çalıcı, programa bağlanarak, "Ben kayıp değilim. O fotoğrafımın canlı yayından kaldırılmasını istiyorum. Alanya'dayım, ailem nerede olduğumu biliyor. Yıldıray Dalkıran'ın yanındayım ve ailem biliyor" ifadelerini kullandı. Esra Erol'un "Yıldıray Dalkıran sizin neyiniz oluyor?' sorusuna Seda, "Eşim oluyor. Çocuğumun babası" açıklamasını yaptı.