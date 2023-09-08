Birçok hastada birçok bölgenin ameliyatında böyle şeyler devreye girebilir. Örneğin, hasta size burun ameliyatı yaptırmak için geliyor. Muayene ediyorsunuz. Bir takım şeylerin eksik olduğunu görüyorsunuz. Bu başımıza gelen bir şeydir. Burnun septal yapısında yani septum yapısında bir eksiklik var. Bastığınız zaman orada bir destek yok. Burun kıkırdaklarının bir kısmı yok. Bir takım eksiklikler var. Hasta bunların farkında olmak zorunda değildir. Çocukluğunda geçirdiği bir kazanın etkisiyle olabiliyor. Siz burnu diğer burunlar gibi her şey yerli yerindeymiş gibi onların yerlerini değiştirerek yapamıyorsunuz. O zaman bir takım dokularla desteklemek gerekiyor. Hastaya söylüyorsunuz, kaburganın bir parçasını kıkırdağını almam gerekiyor. Çünkü burnun şurasını desteklemek için. Kulağından bir kıkırdak alıp şurasına koymam gerekiyor gibi daha karmaşık bir rekonstrüksiyon seçeneği veriyorsunuz. Memesiyle ilgili bir güzelleştirme ameliyatına geliyor.

Muayene ettiğinizde aslında doğumsal olarak memede bir anormallik var. Bir takım dokuların eksik olduğunu görüyorsunuz. Bazı şeylerin yerli yerinde olmadığını tübüler bir meme deformitesi olduğunu görüyorsunuz. Hastaya şuraya protez koyalım, şunu yapalım diyorsunuz ama yanı sıra buraya yağ enjeksiyonu yapalım, meme ucunu şöyle değiştirelim demek zorunda kalıyorsunuz. Yani daha rekonstrüksiyon gözüyle bakmak istiyorsunuz. Benim memem çok küçük diyor aslında o memenin hiç olmadığını, orada alttaki kasın da olmadığını görüyorsunuz. Bambaşka bir onarım yöntemi söylüyorsunuz. Çok genişletilebilecek bir sürü senaryo vardır. İyi estetik cerrahi yapabilmek için iyi rekonstrüksiyon bilmek gerekiyor.