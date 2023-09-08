Özellikle günümüzde esrardır ottur, zararı yoktur gibi bir yanılgı vardır. Oysa esrarın aslında diğer maddeler kadar zarar verdiği, çalışmalarca ortaya konmuştur. Özellikle dikkat ve hafıza üzerine ciddi olumsuz etkileri vardır. Bununla birlikte şizofreniyi, normal popülasyona göre yedi kat artırdığını biliyoruz. Özellikle de dikkat çekmek istediğim nokta; günümüzde diğer maddelerin biraz piyasadan çekilmesine bağlı olarak, talebi tekrar artırmak için özellikle esrarın içine diğer maddelerin eklendiği, aslında zararları olmasına rağmen esrarın eskisine göre daha zarar verici ve aslında masum olmadığını söyleyebiliriz.