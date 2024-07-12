Dünyada ve Türkiye’de özellikle son yıllarda yoğun talep gören estetik uygulamalarda, merdiven altı estetik merkezleri, sahte ürünlerin önüne geçilmesi gibi konular, sektör temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda masaya yatırdı.

Son yıllarda hızlı bir şekilde büyüyen estetik tıp sektörü, merdiven altı uygulamalar ve sahte ürünlerin halk sağlığını riske atan örneklerini ortadan kaldırmak için girişim başlattı. Marmara Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği MASSİAD, sektörün sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla Estetik Tıp Komitesi kurdu, sektörün tüm paydaşlarını bir değerlendirme toplantısında bir araya getirdi.

Toplantıya Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İstanbul Ticaret Odası İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu, Medikal Estetik Tıp Derneği, Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği, Mezoterapi Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği temsilcileri ile bu alanda önde gelen uzman doktorlar ve sektör paydaşları katıldı.

“Estetik cihazlara regülasyon uygulanmalı”

Sahte, kaçak ve merdiven altı ürünler konusunda farkındalık oluşturmak, bu ürünlerin piyasada dolaşımının önüne geçmek, denetim ve kontrollerde sürdürülebilirlik sağlamak için tüm mevzuat ve etik kuralların uygulanmasının önemine vurgu yapan Marmara Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği (MASSİAD) Başkanı C. Sadrettin Dai, tıbbi cihaz ve estetik uygulamalar konusunda Türkiye’nin ileri bir noktada olduğunu söyledi. Tıbbi cihazlarda ürün takip sisteminin devreye girmesiyle Avrupa ülkeleri arasında belgelendirme ve regülasyon konusunda ileri bir konuma ulaştıklarını belirten Dai, “Medikal estetik ürünler kayıt ve regülasyon açısından maalesef bu seviyeye gelmedi. Bunun hem halk sağlığı hem de haksız rekabetin önlenmesi açısından çok büyük sakıncaları var. Amacımız Türkiye’de var olan ama estetik cihaz konusunda uygulanmayan regülasyonların bu alanda da kullanılmasını sağlamak” diye konuştu. MASSİAD Başkan Yardımcısı ve Estetik Tıp Komitesi Başkanı Mustafa Adanır, Türkiye’de estetik tıp sektöründe yaşanan sorunların tüm paydaşların katılımıyla çözülebileceğini belirterek, “Güzelleşmek istiyoruz ama bunu değerli hekimlerimizin eliyle ve güvenliği yüzde yüz sağlanmış, hijyenik ortamlarda yapmalıyız. Halk sağlığını garanti altına alacak klinik ortamların oluşması, kullanılan cihazların regüle edilmesi, sürdürülebilir bir estetik tıp sektörünün olmazsa olmazıdır” dedi.

“Sektörle istişarelere devam edeceğiz”

Toplantıda konuşan Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Daire Başkanı Fatih Topuz, dünyada 2020 yılında 25 milyon medikal estetikle ilgili uygulama gerçekleştirildiğini söyledi. Bir yılda 10 milyon insanın cerrahi işlemle estetik müdahale yaptırdığını kaydeden Topuz, “En çok uygulanan uygulamalar hyalüronik asit, botoks ve IPL lazer uygulamaları olarak sıralanmış. Doğru kişilerin doğru ürünleri doğru yerlerde uygulaması gerekiyor. Mevzuatlar ve gereklerle ilgili sektörle istişare halinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.