Et ve Süt Kurumu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların uygun fiyatlı kırmızı ete erişimini sağlamak amacıyla bir dizi önlem alındığını duyurdu.

Kurum, piyasadaki fiyat artışlarını kontrol altına almak için çalışmalarını hızlandırdı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fahiş fiyat artışlarını engellemek adına, TİGEM işletmelerindeki mevcut kasaplık canlı hayvanların yanı sıra, Ramazan ayının başlangıcına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki gerçekleştirilecektir.

UYGUN FİYATLARLA DAĞITILACAK

Kesimi yapılan etlerin halka nasıl ulaştırılacağına ilişkin detaylar da paylaşılırken, şu ifadeler kullanıldı:

Kesimlerden elde edilen karkas etler, uygun fiyatlarla PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine dağıtılacaktır. Bu sayede her yıl Ramazan öncesinde gerekçesiz yapılan fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.