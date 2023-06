Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Merve Ceren Saray Kurban Bayramı günlerindeki beslenmeye ilişkin uyarılarda bulundu. Diyetisyen Merve Ceren Saray, “Yeni kesilen hayvan eti, bekletilmeden tüketildiğinde etin sertliği sindirimde güçlük oluşturmaktadır. Özellikle hazımsızlık, şişkinlik gibi mide rahatsızlıklarına sahip olan hastalar eti 24 saat bekletmeden katiyen tüketmemelidir” dedi.

Bayramların, aile ve aile dostlarıyla bir araya gelindiği, uzun sohbetlerin edildiği, geniş sofraların kurulduğu, sevgi ve mutluluğun paylaşıldığı günler olduğunu belirten Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Merve Ceren Saray, Kurban Bayramlarında fark edilmeksizin yoğun et, tatlı ve atıştırmalık şekerlerin bolca tüketildiğini söyledi.

Kırmızı et ve tatlı tüketimine dikkat

Saray açıklamasında, “Bu sürecin olumsuz etkilerine kapılmamak, sağlıklı bir vücudun değerini bilmek, şuurlu beslenmek çok büyük önem taşımaktadır. Özellikle kronik hastalıkları bulunan (kalp-damar, diyabet, hipertansiyon, böbrek hastaları) ve yüksek risk grubunda bulunan bireyler (çocuklar ve yaşlılar) yoğun risk altındadır. Bayram süresince alınması gereken önlemlerin tüm bireyler için geçerli olduğunu unutmayıp, özellikle kırmızı et ve tatlı tüketiminin takibinin yapılması çok önemlidir. Porsiyon kontrolünü sağlamak, besin tercihlerinin dengeli olmasına özen göstermek, öğünlerdeki yiyecek seçimleri ve pişirme türüne dahi dikkat etmek; yaşamına ve bedenine değer veren bireyler için çok elzemdir. Kırmızı et; iyi kalitede hayvansal protein olmasının yanı sıra miktar aşımında ve yağlı bölgeleriyle tüketildiğinde ise vücudumuz; yoğun doymuş yağ ve kolesterol içeriğine maruz kalmış olmaktadır. Gözle görülen yağların tüketilmediğini varsaydığımızda dahi bu yağ içeriği yüksek sayılabilecek bir değerdedir. Ve bir diğer önemli konu ise özellikle kolesterol ve kalp-damar hastalığı bulunan ya da riskini taşıyan kişiler katiyen sakatat tüketiminden kaçınması gerektiğidir” şeklinde konuştu.

Kurban eti tüketimine de dikkat çeken Doruk Hastaneleri Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Merve Ceren Saray, “Yeni kesilen hayvan eti, bekletilmeden tüketildiğinde etin sertliği sindirimde güçlük oluşturmaktadır. Özellikle hazımsızlık, şişkinlik gibi mide rahatsızlıklarına sahip olan hastalar eti 24 saat bekletmeden katiyen tüketmemelidir. Kesilen etleri küçük parçalara ayırıp, öğünlük miktarlarda saklamak; porsiyon kontrolü açısından hem sağlıklıdır hem de büyük kolaylık sağlamaktadır” dedi.

Etleri pişirme yöntemlerinin de ızgara-haşlama-fırınlama olarak 3 türde tüketilmesini öneren Diyetisyen Merve Ceren Saray, “Ekstra yağ eklenen kızartma ya da kavurma gibi seçimlerden kaçınılmalıdır. Mangal tercih edilecek ise etin ateşe yakın olmasından kaynaklı vitaminlerin kaybını ve kömürleşen bölgelerin ise kanser riski taşıdığını unutmamak gerek. Etlerimizin yanında glisemik indeksi yüksek olan pirinç, patates gibi karbonhidrat içeriği yoğun yancılardan da kaçınmak ya da az miktarlarda tüketmek kilo kontrolünü sağlamak için büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

İHA