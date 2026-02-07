Sağlık Bakanlığı, tütünle mücadele kapsamında yeni uygulamaları devreye alırken, kapalı alanlarda uzun süredir yürürlükte olan sigara yasağına uyumun azalması, yarı açık alanlarda da kısıtlamaların gündeme gelmesine neden oldu.

SMS GÖNDERİLECEK

Dumansız hava sahası için çalışmalarını hızlandıran Bakanlık, 2050’de ‘tütünsüz Türkiye’ hedefine ulaşmayı planlıyor. Sigara ile mücadelede vites artıran Bakanlık, sigara kullanan ve sistemde kayıtlı vatandaşlara SMS gönderecek. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle klasik sigara, elektronik sigara ve puff kullanımını kapsayan kapsamlı bir araştırma yapılacak.

ÇOCUK PARKI VE PLAJLARA SİGARA YASAĞI

Yarı kapalı alanlarda yapılacak olan düzenlemenin yanı sıra açık alana da sigara yasağı geliyor. NTV’nin haberine göre, çocuk parkları ve plajlara kırmızı hat çiziliyor. Yeni düzenlemenin toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmayı ve çocukları tütün dumanından korumayı amaçladığı belirtiliyor. Cezai yaptırımlara ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.