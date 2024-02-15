HAZIRLANIŞI: Tencerede su kaynatıyoruz. İçine biraz tuz ve sıvıyağ dökerek makarnayı haşlıyoruz. Bonfileyi, havucu ve kırmızı biberi jülyen doğruyoruz. Soğanı piyazlık doğruyoruz. Mantarı da doğruyoruz. Geniş bir tencereye sıvıyağ döküyoruz ve eti koyup kavurmaya başlıyoruz. Etler suyunu çekinde havucu ilave ediyoruz. Ayrı bir tavaya da az sıvıyağ dökerek mantarı soteliyoruz. Mantar eti sulandırmasın diye ayrı tavada soteliyoruz. Sotelenen mantarı da etin tenceresine ilave ediyoruz. Mantarın tavasına soğanı ve kırmızı biberi koyup soteliyoruz. İki tavada pişirirsek daha hızlı sonuca ulaşabiliriz. Sotelenen soğan ve biberi de etin tenceresine alıyoruz, salçasını koyuyoruz. Karıştırarak pişiriyoruz. Et pişmesine yakın tuzunu ve karabiberini atıyoruz. Haşlanmış olan makarnayı süzüyoruz ve servis tabağına alıyoruz. Pişirdiğimiz et soteyi de üzerine koyuyoruz. Üstüne doğranmış fesleğen serperek servis ediyoruz. ETLİ MAKARNA 1 pk. makarna 500 gr. bonfile 1 soğan 2 kırmızı biber 2 havuç 1 çorba k. domates salçası 1 pk. mantar zeytinyağı 1 tutam fesleğen tuz karabiber su

Kaynak: Haber merkezi