İnegöl operasyonlar sürüyor.. 30'u da böyle yakalandı İnegöl operasyonlar sürüyor.. 30'u da böyle yakalandı

Bursa'da, Osmangazi ilçesinin merkezinde bulunan Uluyol Caddesi'nde, bir kişi elindeki silahla cadde ortasında tehditler savurarak çevredekilere gözdağı verdi. Bu tehlikeli olay, caddenin işlek bir bölgesinde gerçekleşti.

Vatandaşlar, şüphelinin tehditkâr davranışlarını görünce derhal polis ekiplerine ihbarda bulundular. Hızla olay yerine gelen polis ekipleri, tehlikeli şahsı etkisiz hâle getirerek elindeki silahı emniyete aldılar. Olayın ardından, etkisiz hâle getirilen şüpheli gözaltına alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

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