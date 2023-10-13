Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği metruk bina yıkım operasyonu sırasında, çatıda dalgalanan Türk Bayrağı'nı zarar görmeden kurtaran iş makinesi operatörü, çevre sakinlerinden büyük takdir ve alkış aldı.

Mahalle sakinlerinin güvenliği ve huzuru için metruk binaların yıkımını sürdüren Osmangazi Belediyesi, bu yapıların çevre kirliliği yaratmanın ötesinde, madde bağımlılarının barınak olarak kullanmasının da oluşturduğu tehlikeleri önlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, belediye ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda yıkımı gereken metruk binalar tespit edilip yasal süreç tamamlanarak yıkım işlemine başlanıyor. Son olarak, Küplüpınar Mahallesi'nde bulunan bir metruk binanın yıkımı için ekip görevlendirildi.

Yıkım işlemi sırasında çatıda Türk Bayrağı'nın dalgalanır vaziyette olduğunu gören iş makinesi operatörü, örnek bir davranış sergileyerek yıkımı anında durdurdu. Operatör, iş makinesinin kepçesiyle Türk Bayrağı'nı dikkatle indirip zarar görmeden almayı başardı. Ay yıldızlı bayrağı özenle katlayarak, belediye ekiplerine teslim etti. İş makinesi operatörünün gösterdiği bu bayrak hassasiyeti, çevredeki mahalle sakinlerini duygulandırdı.

Osmangazi Belediyesi'nin bu tip önemli hizmetlerle, hem mahalle sakinlerinin güvenliğini sağlama hem de milli değerlere saygıyı gözetme amacına yönelik kararlılığı, toplum nezdinde büyük bir memnuniyet ve takdirle karşılandı.