2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024’te çeyrek final turu bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Turnuvanın favori ekiplerinden İngiltere, seri penaltı atışlarına giden maçta İsviçre’yi 5-3 yenerek yarı finale yükseldi. Günün son maçında ise A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile Berlin’de karşılaştı. Milliler 1-0 öne geçtiği mücadelenin ikinci yarısında kalesinde iki gol gördü ve maçı 2-1 kaybetti. Portakallar adını son 4’e yazdıran ekip oldu. Bu sonuçların ardından turnuvada yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Yarı finalde oynanacak maçlar şöyle:

9 Temmuz Salı

22.00 İspanya - Fransa

10 Temmuz Çarşamba

22.00 Hollanda - İngiltere