Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Alaylı'nın hazır bulunduğu imza töreninde tecrübeli futbolcu Muhammed Talha Üz ile anlaşarak sözleşme imzaladı.

Orta saha ve kanat forvet mevkiinde oynayan 2001 doğumlu Muhammed Talha Üz, geçtiğimiz sezon Orhaniyespor, 2023-2024 sezonunda Şükraniyespor ve Alanyurtspor, 2022-2023 sezonunda Bal'da Tavşanlı Tepecikspor ve Bal'da Akhisarspor formaları başarıyla giymişti.

Yenicespor yönetim kurulu üyesi Ercan Alaylı, şampiyonluk yolunda iyi ve güçlü bir kadro kurarak hedeflerine ulaşmak istediklerini, bu doğrultuda imzaların devam edeceğini belirtti.