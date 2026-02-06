Olay 17.00 sıralarında Fatih Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya girdikten sonra silahla çalışanları tehdit eden şahıs, bir miktar parayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Kaçtığı esnada bir başka vatandaşa çarpan soyguncu, paranın bir kısmını yere düşürdü. Şahıs elinde kalan paralarla kaçmaya devam etti.

Çarptığı vatandaş ise yere düşürülen parayı toplayarak bankaya teslim etti. Teslim edilen paranın yaklaşık 80 bin lira olduğu belirtildi. Banka çalışanları tarafından yapılan kontrollerde ise 32 bin liranın eksik olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için bölgede geniş kapsamlı çalışma başlattı.