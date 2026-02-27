Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kuzey Makedonya temasları kapsamında Kırçova Belediye Başkanı Aleksandar Jovanovski ile bir araya geldi. Büyükakın, iki dost şehir arasındaki bağı kardeş şehir anlaşması ile güçlendirmek istediklerini açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gönül Coğrafyası ziyaretleri kapsamında Kuzey Makedonya'da gün boyu önemli temaslarda bulundu. Başkan Büyükakın, Kalkandelen'de TMV bünyesinde eğitim veren okulu ziyaret etti. TMV Kuzey Makedonya Ülke Temsilcisi Osman Demirgül ile bir araya gelen Büyükakın, vakfın bölgedeki eğitim faaliyetleri ve gençler için yürütülen projeler hakkında bilgi alarak, 'Balkanlar'da ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde nesiller yetiştiren kurumlarımızın her daim yanındayız' dedi.

Jovanovski'ye Kocaeli daveti

Başkan Büyükakın, Kırçova Belediye Başkanı Aleksandar Jovanovski'yi de makamında ziyaret etti. 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü'nde, Türk bayrağı'nın belediye binasında göndere çekilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın, iki dost şehir arasındaki gönül bağını 'Kardeş Şehir' anlaşması ile güçlendirmeyi planladıklarını söyledi. Büyükakın, belediye başkanı ve heyetini Kocaeli'ye davet etti.