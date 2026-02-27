Gölcük Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve ilçedeki çalışmaları daha etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla araç filosuna 4 yeni araç ve iş makinesi kazandırdı.

Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen hizmetlerin kapasitesini artırmak amacıyla araç filosunu güçlendirdi. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü envanterine 5 tonluk kazıyıcı yükleyici kazandırıldı. Söz konusu iş makinesinin özellikle altyapı çalışmaları ile yol bakım ve onarım faaliyetlerinde aktif olarak kullanılması planlanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araç filosu da genişletildi. Bu kapsamda envantere 3 sıkıştırmalı atık kamyoneti eklendi. Yeni araçların, ilçe genelinde çöp toplama çalışmalarını hızlandırması, atıkların daha düzenli şekilde toplanarak transfer edilmesi ve saha çalışmalarının daha etkin yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yeni araç ve iş makinelerinin Gölcük'e hayırlı olmasını temenni ederek, araçların kazasız belasız ve güzel günlerde hizmet vermesini diledi. Yapılan yatırımla birlikte belediye hizmet kapasitesinin daha da güçlendiği vurgulandı.