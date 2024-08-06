Öncelikle paketli dondurmalar yerine açık dondurmalar veya ev yapımı dondurmalar tüketebilirsiniz. Bu şekilde daha sağlıklı olabilir. Çünkü paketli dondurmalar yoğun kalori, fazlaca şeker ve yağ içerirler. Ayrıca katkı ve koruyucu maddelerden de zengin olmaktadırlar. Zayıflama diyeti yapıyorsanız haftada birkaç gün 2-3 top dondurma tüketimi ideal olabilir. Külahını tüketmemek de alacağınız kaloriyi azaltabilir. 3 top dondurma 1 orta boy meyve, 1 dilim ekmek ve 1 su bardağı süt kadar enerji içermektedir. Evde de şekersiz dondurma tarifi ile kendinize ve çocuklarınıza fit seçenekler hazırlayabilirsiniz. Kavun gibi meyveleri kullanarak evde çok basit dondurma tarifi elde etmiş olacaksınız.

MALZEMELER (4-5 KİŞİLİK)

1 adet kavun

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı su

Yapılışı:

Evde kavunlu dondurma yapımı için öncelikle 1 adet kavunumuzu dilimlere ayırın. Ardından buzdolabı poşetlerine koyarak buzluğa koyun. Bu şekilde kavunları 5-6 saat donduralım. Donduktan sonra kavunlu dondurma tarifi yapmak için mutfak robotuna alalım. Mutfak robotuna balı ve suyu da ilave ederek kavunları parçalayalım. Püre haline gelen kavunu bir kaba alın. Ardından buzlukta 1 saat daha bekletin. Daha sonra tekrar çırpıcıdan geçirin ve buzlukta tekrar 1 saat bekletin. Ardından tüketiminize hazır bir kavunlu dondurma tarifi elde etmiş olacaksınız. Böyle tariflerle hem çocuğunuza hem kendinize hafif ve serinletici bir ara öğün elde edebilirsiniz. Tüm fit tariflerimiz için sitemize göz atabilirsiniz.