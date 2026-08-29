Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Talha Taner Kırca, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç sürücünün, bu yıl girdiği YKS'de İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü kazandığı ve üniversite kaydını yaptırdığı öğrenildi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Talha Taner Kırca (20) yönetimindeki 16 CAL 844 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje, ardından bordür taşlarına çarptı.

Kazada ağır yaralanan Talha Taner Kırca, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kırca'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

9 Eylül Üniversitesi'ni Kazanmıştı

Talha Taner Kırca'nın Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden 2024 yılında mezun olduğu öğrenildi. Üniversite sınavında istediği bölümü kazanamayınca geçen yıl tercih yapmayan Kırca'nın, bu yıl yeniden girdiği YKS'de İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü kazandığı ve üniversite kaydını yaptırdığı öğrenildi.

Genç yaşta yaşamını yitiren Kırca'nın, kazada kullandığı motosikleti de yaklaşık bir yıl önce aldığı öğrenildi.

Torağa Verildi

Hayatını kaybeden Talha Taner Kırca'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip İshakpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mezarlığında toprağa verildi.

Gencin cenaze törenine Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İnegöl Şubesi Başkanı Birol Atay, yönetim kurulu üyeleri, ailesi, cemaat ve gencin okul arkadaşları katıldı.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine, dost ve yakınlarına başsağlığı dileriz.