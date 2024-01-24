1# Öncelikle sütü kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra serçe parmağımızı sütün içerisine sokarak sıcaklığını kontrol ediyoruz. Eğer parmağımızı yakmayacak şekildeyse cam kavanoza sütü boşaltıyoruz ve bir miktar sütü tencerede ayırıyoruz.

2# Tabağın içerisinde iki yemek kaşığı yoğurdu ve tencerede ayırdığımız bir miktar sütü karıştırıp kavanoza aldığımız sütün içerisine döküyoruz ve karıştırıyoruz.

3# Kapağını kapatıp ince bir bez ile sarıp karanlık bir ortamda 6 saat bekletiyoruz.

4# Beklettiğimiz yoğurdu bir gün süreyle kapağını açmadan buzdolabında bekletiyoruz. Artık yoğurdunuz hazır.

Doğal yoğurt yemek isteyenlere oldukça basit bir şekilde kendi yoğurtlarını nasıl yapacaklarını aktardık. Kendi yoğurdunuzu yapmak istiyorsanız bir miktar yoğurt gerekmektedir. Bunun nedeni yoğurdun mayalanmasını sağlamaktır. Doğal olduğunu düşündüğünüz ürünleri kullanabilirsiniz.