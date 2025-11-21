Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İthalat Genel Müdürlüğü ekibi ve Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile birlikte 2026 Yılı İthalat Rejimi’ne yönelik kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bakan Bolat, dış ticaret zincirinin önemli bir ayağı olan ithalat politikalarının, Türkiye ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini belirterek, "Dış ticaret zincirimizin, ihracat kadar önemli bir ayağı olan ithalat politikalarımızı; ülkemiz ekonomisinin, sanayimizin ve tarım sektörümüzün ihtiyaçlarını gözeterek şekillendiriyoruz. Bu doğrultuda, yerli ve millî üretimi koruyan, rekabet gücünü artıran ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen bir ithalat yapısının güçlendirilmesi için, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi, Türkiye’nin üretim gücünü, sanayicisini ve çiftçisini, esnafını, kobisini önceleyen politikalarla yerli üretimin yanında dururken; küresel ticaretin gerektirdiği dengeli ve akılcı ithalat süreçlerini de ülkemizin ekonomik hedefleriyle uyumlu şekilde yönetmeyi sürdüreceğiz inşaallah." dedi.