Meclis’te oluşturulan “Terörsüz Türkiye” Komisyonu’nun İmralı’ya gidip gitmeyeceği bugün kesinleşecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu saat 14.00’te bir araya gelerek, İmralı’da teröristbaşı Abdullah Öcalan’la görüşme yapılıp yapılmaması konusunda oylama gerçekleştiriyor.

Komisyonun İmralı ziyareti için 51 üyeden en az 31'inin “evet” oyu vermesi gerekiyor. Bu eşik aşılırsa Meclis heyetinin görüşme yapmasının önü açılmış olacak.

CHP, kararını açıkladı ve İmralı'ya gitmeyeceklerini duyurdu. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Komisyonda kalmaya devam edeceğiz. Ziyaret için partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi.